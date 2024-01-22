Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Урала» Бикфалви получил рассечение головы в товарищеском матче

Игрок «Урала» Бикфалви получил рассечение головы в товарищеском матче
Комментарии

Нападающий екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви получил рассечение головы в товарищеском матче с «Галф Юнайтед» из ОАЭ (0:0), который проходит в данный момент.

«Эрик получает удар и рассечение в верховой борьбе. Врачи остановили кровь, наложили повязку, наш Тор (Бикфалви внешне похож на киноперсонажа — Прим. «Чемпионата») вернулся в игру», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Урала».

Для «Урала» этот матч стал первой товарищеской игрой на зимних сборах. «Шмели» должны ещё сыграть с санкт-петербургским «Зенитом» (27 января) и московским «Локомотивом» (31 января). На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Урал» располагается на 12-м месте с 19 очками.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
22 января 2024, понедельник. 16:30 МСК
Галф Юнайтед
Дубай, ОАЭ
2-й тайм
1 : 1
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0     1:1 Дмитриев – 57'    
Материалы по теме
В «Урале» ответили на вопрос о новом контракте Гончаренко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android