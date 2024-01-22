Игрок «Урала» Бикфалви получил рассечение головы в товарищеском матче

Нападающий екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви получил рассечение головы в товарищеском матче с «Галф Юнайтед» из ОАЭ (0:0), который проходит в данный момент.

«Эрик получает удар и рассечение в верховой борьбе. Врачи остановили кровь, наложили повязку, наш Тор (Бикфалви внешне похож на киноперсонажа — Прим. «Чемпионата») вернулся в игру», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Урала».

Для «Урала» этот матч стал первой товарищеской игрой на зимних сборах. «Шмели» должны ещё сыграть с санкт-петербургским «Зенитом» (27 января) и московским «Локомотивом» (31 января). На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Урал» располагается на 12-м месте с 19 очками.