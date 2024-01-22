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В «Фулхэме» отреагировали на слухи об интересе к Кордобе из «Краснодара»

Главный скаут лондонского футбольного клуба «Фулхэм» Брайан Талбот ответил на вопрос, заинтересованы ли «дачники» в приобретении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Информация о том, что мы хотим взять Кордобу в аренду с правом выкупа в зимнее трансферное окно, не является корректной», — приводит слова Талбота «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что лондонский «Фулхэм» рассматривает возможность аренды колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Сообщалось, что главный тренер «Фулхэма» Марко Силва хочет усилить нападение команды и в этом месяце сделал нового форварда приоритетом на трансферном рынке.

В нынешнем сезоне 30-летний Кордоба сыграл за «быков» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн.