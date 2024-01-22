Первый тренер Коваленко оценил период полузащитника в «Зените»

Денис Первушин, первый тренер полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Александра Коваленко, поделился мнением о том, как можно оценить период 20-летнего футболиста в стане сине-бело-голубых.

«Оценить период Коваленко в «Зените» сложно, потому что мало игрового времени. Пока он сидит на лавке. Хотя вчера «Зенит» играл с «Динамо» из Самарканда — Александр сыграл весь второй тайм: было хорошее движение, он был опасен. Последнюю его игру можно оценить позитивно. Мне бы хотелось, чтобы у него было больше игрового времени. Но, может, выходящие футболисты больше готовы, на взгляд главного тренера», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Коваленко является воспитанником «Чертаново», после московской академии играл за самарские «Крылья Советов» и «Сочи». Нынешним летом перебрался в стан сине-бело-голубых, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2 млн.

В сезоне-2023/2024 20-летний россиянин сыграл за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.