Во Владимире прошли отборочные матчи турнира «Игра твоей мечты» для детей из детских домов

20-21 января прошёл отборочный этап V Всероссийского турнира для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты» в дивизионе «Восток», организованный «Клубом волонтёров» при поддержке Фонда президентских грантов.

В решающем матче ребята из Рязанской школы-интерната одержали победу над сверстниками из Лухтоновской школы-интерната (2:1) и завоевали путёвку в финальную часть турнира. Третье место досталось команде из Красносвободненской школы-интерната из Тамбовской области. Четвёртое место занял Ляховский детский дом.

Финальные игры запланированы на 21 апреля. Матчи пройдут в Москве в академии имени Ф. Ф. Черенкова.