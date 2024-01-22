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Во Владимире прошли отборочные матчи турнира «Игра твоей мечты» для детей из детских домов

Во Владимире прошли отборочные матчи турнира «Игра твоей мечты» для детей из детских домов
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20-21 января прошёл отборочный этап V Всероссийского турнира для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты» в дивизионе «Восток», организованный «Клубом волонтёров» при поддержке Фонда президентских грантов.

В решающем матче ребята из Рязанской школы-интерната одержали победу над сверстниками из Лухтоновской школы-интерната (2:1) и завоевали путёвку в финальную часть турнира. Третье место досталось команде из Красносвободненской школы-интерната из Тамбовской области. Четвёртое место занял Ляховский детский дом.

Финальные игры запланированы на 21 апреля. Матчи пройдут в Москве в академии имени Ф. Ф. Черенкова.

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