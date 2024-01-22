Форвард «Челси» Нкунку не сыграет в ответном полуфинальном матче Кубка лиги

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о ходе восстановления после повреждения нападающего своей команды Кристофера Нкунку.

«Завтра он не сыграет. Это досадно. Кристофер продолжает восстановление. В его повреждении нет ничего серьёзного. Речь идёт только о сдвиге сроков его возвращения», — приводит слова Почеттино пресс-служба лондонского клуба.

В нынешнем сезоне Нкунку из-за травмы успел провести за «Челси» лишь четыре неполных матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги «Челси» сразится с «Мидлсбро». Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» во вторник, 23 января. Начало встречи — в 23:00 мск. В первом матче «Мидлсбро» одержал победу со счётом 1:0.