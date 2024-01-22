Милинкович-Савич хочет вернуться в «Лацио»

Полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич намерен вернуться в «Лацио» спустя полгода после ухода из римского клуба. Об этом сообщает Transfer News Live в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, не так давно сербский хавбек встретил своих бывших партнёров по «Лацио» в аэропорту Эр-Рияда и поделился с ними своим желанием вернуться в клуб из Серии А. Отмечается, что 28-летний футболист при переходе в саудовскую команду не думал о трудностях, с которыми придётся столкнуться в новой стране.

Милинкович-Савич перешёл в «Аль-Хиляль» из «Лацио» минувшим летом за € 40 млн. В текущем сезоне хавбек провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.