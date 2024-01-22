Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Милинкович-Савич хочет вернуться в «Лацио»

Милинкович-Савич хочет вернуться в «Лацио»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич намерен вернуться в «Лацио» спустя полгода после ухода из римского клуба. Об этом сообщает Transfer News Live в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, не так давно сербский хавбек встретил своих бывших партнёров по «Лацио» в аэропорту Эр-Рияда и поделился с ними своим желанием вернуться в клуб из Серии А. Отмечается, что 28-летний футболист при переходе в саудовскую команду не думал о трудностях, с которыми придётся столкнуться в новой стране.

Милинкович-Савич перешёл в «Аль-Хиляль» из «Лацио» минувшим летом за € 40 млн. В текущем сезоне хавбек провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Материалы по теме
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Ренана Лоди из «Марселя»
Материалы по теме
«ПСЖ» придумал, как отомстить за Мбаппе! А у «Реала» есть план по трансферу Холанда. LIVE
Live
«ПСЖ» придумал, как отомстить за Мбаппе! А у «Реала» есть план по трансферу Холанда. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android