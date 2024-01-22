«Урал» одержал волевую победу в товарищеском матче с «Галф Юнайтед» из ОАЭ

Сегодня, 22 января, в рамках товарищеского матча встречались «Галф Юнайтед» из ОАЭ и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе в Дубае, ОАЭ. Игра началась в 16:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «шмелей».

На 27-й минуте после ошибки вратаря Дениса Щербицкого «Галф Юнайтед» открыл счёт. На 57-й минуте Игорь Дмитриев после навеса сравнял счёт ударом головой в падении. А на 83-й минуте Илья Ишков вывел команду вперёд, забив мяч со штрафного удара.

Для «Урала» этот матч стал первой товарищеской игрой на зимних сборах. «Шмели» должны ещё сыграть с санкт-петербургским «Зенитом» (27 января) и московским «Локомотивом» (31 января). На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Урал» располагается на 12-м месте с 19 очками.