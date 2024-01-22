Первый тренер Миранчука: физически Антон пока немного не готов к Европе

Александр Воронков, первый тренер полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука, поделился мнением о том, стоит ли Антону попробовать свои силы в Европе.

«Антон психологически и тактически готов к Европе, но мы помним, что у него была тяжёлая травма, которая выбила его из колеи. На мой взгляд, физически Миранчук пока немного не готов. У него есть ещё полгода до истечения контракта, чтобы набрать форму. Если Антон наберёт форму, которая была до травмы, то готов к Европе. Если не наберёт форму, то ему будет сложно.

Он всегда мечтал и мечтает уехать за границу. Я ему желаю побед и больших свершений. Но объективно сказать, готов он или нет, я не могу, потому что всё зависит от ближайшего полугода. Важно, чтобы в Европе он не сидел, а играл. Если будет плавающее предложение, то лучше вообще искать клуб в России и оставаться. Если будет конкретика, то, конечно, надо ехать. Я желаю ему удачи, и чтобы получилось так, как он хочет», — сказал Воронков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 17 матчей, в которых забил два мяча и оформил три голевые передачи. Также на счету полузащитника семь игр, два гола и два ассиста в Фонбет Кубке России.