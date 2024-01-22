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Ловчев заявил, что предпочтёт матч «Спартака» и «Динамо», нежели «Баварии» или «Барселоны»

Ловчев заявил, что предпочтёт матч «Спартака» и «Динамо», нежели «Баварии» или «Барселоны»
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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что ему приятнее смотреть матчи российских команд, чем игры некоторых европейских клубов.

«Мне не очень комфортно смотреть сегодня «Баварию», «Барселону», они играют в какой‑то шахматный футбол. У нас «Динамо» с Личкой, «Спартак» с Абаскалем. Какие‑то игры смотреть приятно, потому что они играют в футбол. Мне приятно смотреть, как изменилось «Динамо» при Личке», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 32 очка после 18 матчей. «Спартак» же располагается на пятом месте, в активе красно-белых 30 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за 18 встреч.

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