Ловчев заявил, что предпочтёт матч «Спартака» и «Динамо», нежели «Баварии» или «Барселоны»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что ему приятнее смотреть матчи российских команд, чем игры некоторых европейских клубов.
«Мне не очень комфортно смотреть сегодня «Баварию», «Барселону», они играют в какой‑то шахматный футбол. У нас «Динамо» с Личкой, «Спартак» с Абаскалем. Какие‑то игры смотреть приятно, потому что они играют в футбол. Мне приятно смотреть, как изменилось «Динамо» при Личке», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».
Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 32 очка после 18 матчей. «Спартак» же располагается на пятом месте, в активе красно-белых 30 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за 18 встреч.