«Тоттенхэм» попытается подписать экс-хавбека московского «Динамо»

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника «Фенербахче» и сборной Польши Себастьяна Шиманьского. Об этом сообщает турецкое издание Star.

По информации источника, руководство «шпор» сделает турецкому клубу предложение о покупке 24-летнего хавбека уже в текущее трансферное окно. «Фенербахче» намерен выручить с продажи одного из своих лидеров не меньше € 35 млн. Отмечается, что в сделке заинтересован лично главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу.

Шиманьски с 2019 по 2023 год выступал за московское «Динамо». Поляк играет за «Фенербахче» с июля 2023 года. В текущем сезоне хавбек провёл за стамбульцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось о переходе полузащитника «Тоттенхэма» Ивана Перишича в хорватский «Хайдук».