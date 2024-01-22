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«Локомотив» ведёт переговоры с тремя защитниками — Ньямси, Исмайли и Жоакимом

«Локомотив» ведёт переговоры с тремя защитниками — Ньямси, Исмайли и Жоакимом
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«Локомотив» продолжает переговоры по трансферу центрального защитника. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Защитник «Страсбурга» Жерзино Ньямси согласен перейти в московский клуб, но «Локомотив» пока не может договориться со «Страсбургом». Москвичи предложили за защитника € 3,2 млн, а французы хотят € 6 млн.

«Эмполи» готов продать Исмайли в «Локомотив» за € 4 млн, но «Локомотив» не устраивает эта цена. Что касается Жоакима из «Сантоса», то бразильский клуб готов отпустить защитника за € 10 млн, но согласен на рассрочку на три года», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее «Чемпионат» уже сообщал, что «Локомотив» ведет переговоры со «Страсбургом» по защитнику Жерзино Ньямси. Тогда также отмечалось, что «Страсбург» готов продать защитника за € 6 млн.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очков после 18 матчей. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.

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