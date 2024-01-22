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Экс-вице-президент «Монако» Васильев участвует в трансфере игрока «Севильи» в «Милан»

Экс-вице-президент «Монако» Васильев участвует в трансфере игрока «Севильи» в «Милан»
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Российский бывший вице-президент «Монако», а ныне футбольный агент Вадим Васильев, который представляет защитника испанской «Севильи» Танги Ньянзу, участвует в трансфере игрока в итальянский «Милан», — сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

По информации источника, миланцы уже обратились к «Севилье» по аренде Ньянзу до конца сезона с возможностью выкупа. При этом Васильев находится в очень хороших отношениях с Джеффри Монкадой, который является главой скаутской службы «Милана», ещё со времен совместной работы в «Монако».

21-летний французский защитник в нынешнем сезоне сыграл за «Севилью» девять матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился и провёл на поле 409 минут.

Напомним, Васильев находился в должности вице-президента «Монако» с марта 2013 года по февраль 2019 года. При нём во французский клуб перешёл российский полузащитник Александр Головин.

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