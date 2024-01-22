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Форвард «Зенита» Сергеев оценил выступление команды в первой части сезона РПЛ

Форвард «Зенита» Сергеев оценил выступление команды в первой части сезона РПЛ
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал, какие у него были ощущения перед стартом нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, а также оценил результаты сине-бело-голубых в РПЛ за этот промежуток времени.

«Какие были ощущения перед стартом сезона? Ожидал ли, что начало получится таким непростым? Мы — «Зенит» и всегда думаем только о первом месте, потому что сами поставили такую планку. Вот чего точно не ожидал, так это того, что «Краснодар» к зиме будет так высоко идти. Знал, что у них хорошая команда, но думал, снова вся борьба наверху будет между нами и москвичами.

Где-то сами потеряли очки, а краснодарцы вырвались вперёд. Главное, что мы сократили отставание с восьми очков до двух. Я бы не сказал, что первая часть сезона получилась плохой, просто иногда не везло. Игр ещё будет достаточно, чтобы всё исправить. Самое важное сейчас — хорошо подготовиться, качественно провести сборы, без травм. Думаю, вторая половина будет намного лучше», — приводит слова Сергеева пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у «быков» 38 очков за аналогичное количество игр.

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