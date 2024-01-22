Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Экваториальная Гвинея — Кот-д'Ивуар: Пепе, Кессье, Куаме в старте на матч КАН

Сегодня, 22 января, состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Экваториальной Гвинеи и Кот-д'Ивуара. Команды будут играть на стадионе в Кот-д'Ивуаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Стартовые составы:

Экваториальная Гвинея: Овоно, Ндонг, Ороско, Коко-Басси, Бикоро, Акапо, Мачин, Ганет, Сальвадор, Миранда, Нсуэ Э.

Кот-д'Ивуар: Фофана, Боли, Конан, Н'Дика, Синго, Кессье, Фофана, Пепе, Сангаре, Диаките, Куаме.

На данный момент после двух сыгранных матчей группового этапа Кубка африканских наций Кот-д'Ивуар располагается на третьем месте с тремя очками. Экваториальная Гвинея является лидером группы с четырьмя очками.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.