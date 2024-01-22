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Игрок «Зенита» Эракович: каждый свой день рождения отмечаю на сборах

Игрок «Зенита» Эракович: каждый свой день рождения отмечаю на сборах
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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович, которому 22 января исполнилось 23 года, заявил, что каждый свой день рождения отмечает на сборах.

«У нас сегодня восстановительная тренировка, меня все поздравили на ресепшене, когда мы там собрались. Приятно встречать свой день рождения здесь, с партнёрами по команде. Когда я играл в «Црвене Звезде», в это время у нас тоже была зимняя пауза и подготовка, так что каждый свой день рождения отмечаю на сборах.

Случался ли раньше поздравительный тоннель на день рождения? В «Црвене Звезде» у нас не было какой-то похожей традиции, но тоннель мне понравился — каждый поздравляет тебя, и это улучшает командный дух! Только Нурик (Нуралы Алип. – Прим «Чемпионата») ударил посильнее, все остальные нормально (улыбается)», — приводит слова Эраковича пресс-служба клуба.

Футболист перебрался в «Зенит» нынешним летом из «Црвены Звезды», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 8 млн. Эракович сыграл за сине-бело-голубых 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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