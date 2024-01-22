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Ловчев назвал игрока РПЛ, которого с удовольствием взял бы в «Спартак»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, какого футболиста из клубов Российской Премьер-Лиги он хотел бы увидеть в нынешнем составе красно-белых.

«Сперцян — хороший игрок, с удовольствием взял бы его в «Спартак». Константин Тюкавин не пойдёт — у него отец всю жизнь в «Динамо», плоть от плоти», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Эдуард Сперцян провёл 18 матчей в составе «Краснодара», отметившись восемью голами и двумя результативными передачами.

Константин Тюкавин сыграл за динамовцев 23 матча во всех турнирах, где отметился девятью мячами и шестью голевыми передачами.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, в активе красно-белых 30 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за 18 встреч.