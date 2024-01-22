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«Милан» отдал одного из вингеров в аренду «Альмерии»

«Милан» отдал одного из вингеров в аренду «Альмерии»
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Атакующий игрок «Милана» Лука Ромеро перешёл в «Альмерию». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. 19-летний футболист будет выступать за новую команду до конца нынешнего сезона. Отмечается, что аргентинец уже успел провести первую тренировку с партнёрами по «Альмерии».

Ромеро стал игроком «Милана» прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне хавбек провёл за «россонери» лишь пять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось о нежелании форварда «Ньюкасла» Каллума Уилсона переходить в «Милан».

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