Канчельскис: в ближайшие 50 лет русские не будут играть в АПЛ, нет никого уровня «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, кто из российских футболистов смог бы потянуть уровень английской Премьер-лиги, в частности уровень «красных дьяволов».

«Если ко мне обратится «Манчестер Юнайтед» с вопросом, кого можно было бы подписать из россиян, я отвечу, что никого. Даже близко никто по уровню не подходит, нет никого, на кого можно было бы глаз положить.

В ближайшие 50 никто не будет играть в АПЛ из русских. Я останусь последним россиянином в истории «Манчестер Юнайтед».

Может, конечно, что-то изменится, и там появятся наши ребята — будем верить! Пока всё очень тяжело, и слабо в это верится», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. Кроме того, он известен по выступлениям за английские «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон», а также за итальянскую «Фиорентину» и шотландский «Рейнджерс».