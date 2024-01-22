«Спартак» не будет ругаться с «Газпромом». Мележиков об отношениях красно-белых и «Зенита»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как изменились взаимоотношения «Зенита» и «Спартака» по сравнению с тем временем, когда он был в клубе.

«Во время управления Леонида Федуна мы могли бы забрать там какого-то игрока. По крайней мере, предприняли бы какие-то шаги. А сейчас, в сфере взаимоотношений двух гигантов, это вряд ли возможно. «Спартак» не будет ругаться с «Газпромом». Вполне вероятно, что если из «Зенита» сейчас позвонят, то «Спартак» пойдёт навстречу. А «Зенит» может позвонить — единый бизнес, общие интересы. Бизнес превыше всего», — сказал Мележиков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, 20 июня 2023 года «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Евгений Мележиков, занимавший эту должность ранее, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Евгений Мележиков занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2021 года.