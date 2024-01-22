Марлон Гомес близок к переходу в «Шахтёр»

Полузащитник «Васко да Гама» и молодёжной сборной Бразилии Марлон Гомес в ближайшее время может стать игроком украинского «Шахтёра». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «Шахтёра» видит в 20-летнем хавбеке приоритетную трансферную цель. Клуб сделает всё возможное, чтобы подписать бразильца уже в январе.

В прошлом сезоне Гомес провёл за «Васко да Гама» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Шахтёр» ещё одного бразильского игрока.