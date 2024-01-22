Экс-гендир «Спартака» Мележиков рассказал, был ли у него конфликт с Каттани в клубе

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, был ли у него конфликт с бывшим спортивным директором красно-белых Лукой Каттани во времена совместной работы в клубе.

«Конфликт с Каттани? У меня его не было. Он ушёл из-за того, что решения по трансферам принимались долго? В то время они принимались быстро, даже я в них не участвовал. Генеральный директор в «Спартаке» уже давно не самостоятельная фигура. Так сложилось, что работа спортивного директора напрямую связана с акционером», — сказал Мележиков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, 20 июня 2023 года «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Евгений Мележиков, занимавший эту должность ранее, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Евгений Мележиков занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2021 года. Лука Каттани был спортивным директором красно-белых с 21 декабря 2021 года по 13 июля 2022 года.