Мележиков рассказал, как Абаскаль мог уйти из «Спартака» сразу же после назначения в клуб

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как нынешний главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль мог покинуть клуб сразу же после его назначения в команду.

«Я выполнял роль спортивного директора в его отсутствие? Трудно выполнять эту роль, потому что это делалось бессистемно. Мне нужно было заполнить вакуум, отреагировать на запросы тренера, потому что вместе с Каттани мы могли потерять Абаскаля. Если вы помните, пришёл Гильермо, сразу ушёл Лука, и происходит смена акционеров. Это был стресс для главного тренера. Приглашал его Лука, гарантии давал акционер, и тут он остался без обещаний и каких-то гарантий. Я на тот момент не знал, могу ли гарантировать ему усиление, поддержку. Тогда ещё не до конца понимал, как будет развиваться клуб.

Он очень сильно переживал. Перед стартовым туром РПЛ у него было стрессовое состояние. Потом детально узнал, что он с семьёй и друзьями детально обсуждал, оставаться ему или нет», — сказал Мележиков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года, заменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли.