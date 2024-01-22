Экс-гендир «Спартака» сравнил работу бывших спортивных директоров Каттани и Попова

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сравнил работу экс спортивных директоров Луки Каттани и Дмитрия Попова.

«При мне было три спортивных директора — Попов, Каттани и Эшуорт. Я немного знал Дмитрия в его первый заход спортивным директором. По мнению людей, которые с ним давно работают, во второй заход он изменился, став более осторожным. Наверное, его увольнение в первый раз его подломило. Инициатором его приглашения в клуб был Леонид Арнольдович, у них была связь. У Попова было желание построения системы, было много бумаг, предложений, анализ команды.

У Каттани немного другая ситуация. Это энерджайзер, который всё понимал и был везде одновременно. У него тоже был прямой контакт с акционером и прямая работа с ним по кандидатам. Там, по большому счёту, без бумаг. Он делал какие-то профайлы, но по сравнению с тем, что делалось при Попове — небо и земля. Они были очень короткие, не раскрывали футболиста, чтобы исторически сохранилось, кто как голосовал (при решении совершать трансфер или нет. — Прим. «Чемпионата»). Там больше на доверии. Если Каттани сказал, то ему можно верить, потому что он ошибиться не может», — сказал Мележиков в выпуске YouTube-канал «Это футбол, брат!».

Попов был спортивным директором «Спартака» дважды (в 2008-м и 2016-м и с ноября 2020-го по август 2021-го). Каттани пришёл в московский клуб в декабре 2021 года, а покинул команду летом 2022 года. При этом при итальянце москвичи выиграли Фонбет Кубок России.