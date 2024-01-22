«Он за угол боялся сходить без Каттани». Экс-гендир «Спартака» Мележиков — о Ваноли

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, участвовал ли в переговорах по переходу игроков тренер красно-белых во времена его работы в клубе, а также высказался о работе Паоло Ваноли в клубе.

«Участвовал ли в переговорах тренер? В зависимости от спортивного директора. Он мог на первоначальном этапе поинтересоваться у него, а мог после согласования с Федуном поставить перед фактом. У Каттани и Ваноли была тесная связь. Мы все благодарны Паоло за Кубок России, но казалось, что он за угол боится сходить без Каттани. Для него это была стрессовая ситуация, он постоянно требовал его присутствия», — сказал Мележиков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, 20 июня 2023 года «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Евгений Мележиков, занимавший эту должность ранее, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Евгений Мележиков занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2021 года. Лука Каттани был спортивным директором красно-белых с 21 декабря 2021 года по 13 июля 2022 года. Паоло Ваноли занимал пост главного тренера «Спартака» с 17 декабря 2021 года по 9 июня 2022 года.