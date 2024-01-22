Евгений Мележиков рассказал, как Каттани дважды писал заявление об уходе из «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как экс-спортивный директор Лука Каттани дважды писал заявление об уходе из команды.

«Спортивный директор, возможно, ушёл, сам того не ожидая. Мне нравился подход Каттани, он был лёгок на подход, много работал. Мы с ним долго обсуждали рабочие моменты, несмотря на его условную звёздность. Конечно, проблемы он создавал на ходу. В ушах звенела эта фраза, но он научил нас оперативно на это реагировать.

Что мне не нравилось, так это то, что, если что-то складывалось не по его (сценарию. — Прим. «Чемпионата»), то он сразу истерил. Сначала передо мной, потом перед Федуном говорил, что купил билеты и уезжает. Это точно было раза три-четыре. Он даже дважды писал заявление. В последний раз он с ним побежал к Федуну, у которого я спросил, сколько мы будем ещё это терпеть. Леонид Арнольдович ответил: «Да, ты прав. Мне это тоже надоело».

В итоге мы не стали его уговаривать, я подписал заявление. Для него в какой-то мере это стало шоком, было видно по глазам. Жалко было расставаться, период работы был интенсивным», — сказал Мележиков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, Каттани пришёл в московский клуб в декабре 2021 года, а покинул команду летом 2022 года. При этом при итальянце москвичи выиграли Фонбет Кубок России.