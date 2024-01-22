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«Он большой ребёнок, неуверенный в себе». Мележиков — об уходе Ваноли из «Спартака»

«Он большой ребёнок, неуверенный в себе». Мележиков — об уходе Ваноли из «Спартака»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что предшествовало уходу из московского клуба итальянского тренера Паоло Ваноли.

«Ожидание того, что Ваноли уйдёт, у нас с Каттани было. Некоторые сигналы в его поведении говорили, что нужно работать над вариантами. Он большой ребёнок, не всегда уверенный в себе или иногда вообще неуверенный в себе. Ему требовалось постоянно ощущение помощи от меня и Каттани, тогда он чувствовал себя комфортно. Нервозность присутствовала, на него давила ответственность быть главным тренером такой команды», — сказал Мележиков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, Ваноли занимал пост главного тренера «Спартака» с 17 декабря 2021 года по 9 июня 2022 года. С московской командой итальянец выиграл Кубок России – 2021/2022. На данный момент 51-летний специалист возглавляет «Венецию».

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