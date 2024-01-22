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Стало известно условие, при котором Бензема может вернуться в «Лион»

Стало известно условие, при котором Бензема может вернуться в «Лион»
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Нападающему «Аль-Иттихада» Кариму Бензема нужно существенно снизить требования по зарплате, чтобы вернуться в «Лион». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в приглашении 36-летнего форварда заинтересован лично владелец французской команды Джон Текстор. Функционер работает над подписанием Бензема с начала декабря прошлого года.

Представители «Лиона» понимают, что не смогут предложить звёздному нападающему те же финансовые условия, как и «Аль-Иттихад». При этом боссы саудовской команды продолжают настаивать на возвращении футболиста в расположение клуба.

Бензема выступал за «Лион» с 2004 по 2009 год. В составе французской команды форвард завоевал семь локальных трофеев.

Напомним, Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее стало известно, что в «Реале» скептически настроены на возвращение в команду Бензема.

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