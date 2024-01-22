«Это портит отношения». Мележиков — об изменении поведения Абаскаля за период в «Спартаке»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о том, как изменился нынешний главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль за время работы в клубе.

«Нынешний Абаскаль и тот, что приходил — два разных человека? Наверное, да. Тот Абаскаль, который пришёл, был другим человеком. Внешне ничего не изменилось, он остался таким же активным и трудолюбивым. Немного изменилось отношение к людям. Раньше я чувствовал, что он меня слушает и слышит, но в последнее время всё больше замечал, что он меня слушает из-за уважения к генеральному директору, но не слышит. Думаю, останься я в «Спартаке», мы бы пришли к тому, что он бы меня не слышал. Изменилось отношение к подчинённому персоналу.

У всех иностранцев так, с кем я работал. Почему-то тогда, когда они получают излишнее внимание со стороны высшего руководства, они перестают замечать тех, кто ниже этих руководителей. Право пожаловаться всячески ими использовалось.

У Тедеско была связь с Леонидом Арнольдовичем, но, как только он получил связь с Заремой, они стали как не разлей вода. Не ко мне обращались, а к ней. Я даже иногда спрашивал, почему по определённым вопросам от идёт не ко мне, а к супруге высшего руководителя.

То же самое Лука. Понимая, что будет смена акционеров, он просил дать ему контракт, пытался выяснить, кто будет над нами.

Гильермо по итогу оказался таким же. Больше это вызывает сожаление. Тогда мне было приятно (с ним работать. — Прим. «Чемпионата») и им можно было управлять в вертикали, ему помогать. Сейчас же он не требует помощи. Либо он хочет всё делать сам, либо требует через руководителя. Это портит отношения в коллективе», — сказал Мележиков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года, заменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Евгений Мележиков занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2021 года по июнь 2023 года.