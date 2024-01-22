«Ювентус» объявил о подписании центрального защитника Джало

Центральный защитник «Лилля» Тьягу Джало официально стал футболистом «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

«Ювентус» заплатил за португальского игрока обороны около € 3,5 млн. Стороны подписали трудовое соглашение сроком до конца июня 2026 года. Отметим, 26-летний защитник в нынешнем сезоне не принял участия ни в одном матче «Лилля» из-за травмы.

Тьягу Джало завершил переход в «Ювентус» Фото: juventus.com

Джало выступал за «Лилль» с 2019 года. В прошлом сезоне защитник провёл за «бульдогов» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее стало известно о возможном переходе форварда «Ювентуса» Мойзе Кина в немецкий «Байер».