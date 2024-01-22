Мохамед Салах выбыл на три-четыре недели из-за травмы спины

Нападающий сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах из-за травмы спины выбыл на три-четыре недели, сообщает аккаунт SamC в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Салах получил травму в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой (2:2), где был заменён в конце первого тайма. Египтянин отправился в «Ливерпуль» для восстановления. При этом сообщалось, что Салах пропустит пару матчей и может вернуться в состав Египта, если успеет оправиться от повреждения.

В нынешнем сезоне Мохамед Салах провёл за клуб и сборную во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 23 голов и отдал 12 результативных передач. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Салаха составляет € 65 млн.