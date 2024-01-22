«Гранада» — «Атлетико»: Гризманн, Мората и Рикельме в стартовом составе мадридцев

В понедельник, 22 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги между «Гранадой» и мадридским «Атлетико». Встреча пройдёт на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде (Испания). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 по московскому времени. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Гранада»: Баталья, Санчес, Бруну Мендес, Микель, Нева, Гумбау, Руис, Узуни, Сарагоса, Вильяр, Бойе.

«Атлетико»: Облак, Молина, Савич, Витсель, Эрмосо, Рикельме, Барриос, Сауль, Льоренте, Гризманн, Мората.

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Последний раз сегодняшние соперники встречались в 1-м туре нынешнего сезона Примеры. Тогда «Атлетико» в родных стенах уверенно переиграл «Гранаду» — 3:1.

В данный момент «Атлетико» находится на пятой строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 38 очков в 19 проведённых матчах. «Гранада», в свою очередь, располагается на предпоследней, 19-й позиции, имея в активе лишь 11 очков.