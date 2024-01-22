«Было три фамилии: Абаскаль, Федотов, Талалаев». Мележиков — о выборе тренера «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, какие в 2022 году были кандидаты на пост главного тренера красно-белых, помимо Гильермо Абаскаля, упомянув нынешнего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, а также тренера «Химок» Андрея Талалаева.

«В списке было три фамилии. Один из них Абаскаль, один – Федотов. И ещё один – Талалаев.

Почему Абаскаль? Не буду говорить деталей, по определённым причинам с Федотовым просто не срослось. А с Талалаевым приняли решение, что, наверное, «нет». Для основы «Спартака» Талалаев не подходит.

А про Абаскаля… Ну, учитывая нежелание останавливаться на Талалаеве и невозможность дальнейшего разговора с Федотовым, других вариантов не было. Были ещё два кандидата-иностранца, но они отлетели по семейным обстоятельствам ввиду геополитической обстановки. Остался один Абаскаль, который на тот момент нам понравился. И мне, и Лука [Каттани] лоббировал его. Потому что определённое образование достаточно неплохое, опыт. Да, без титулов, в этом плане он не сможет, как Черчесов, говорить о том, сколько у него титулов», — сказал Мележиков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года, заменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Евгений Мележиков занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2021 года по июнь 2023 года.