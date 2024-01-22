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Бернардески был предложен «Ювентусу» в аренду — Николо Скира

Бернардески был предложен «Ювентусу» в аренду — Николо Скира
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Футболист американского «Торонто» Федерико Бернардески был предложен «Ювентусу» в аренду до конца сезона, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, итальянский футболист мечтает вернуться в туринский клуб, поэтому готов пойти на понижение своей заработной платы. При этом «Ювентус» изучает этот трансфер, но Федерико не в приоритете.

Напомним, Федерико перебрался из итальянской команды в «Торонто» летом 2022 года в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне 29-летний игрок сыграл за американский клуб 33 матча во всех турнирах, где отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 5 млн.

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