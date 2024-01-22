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Кабо-Верде — Египет: Кевин Ленини в стартовом составе на матч КАН

Сегодня, 22 января, состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Кабо-Верде и Египет. Команды будут играть на стадионе Феликс «Хопье-Боини» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Стартовые составы:

Кабо-Верде: Возинья, Кошта, Д. Тавареш, Боржеш, Андраде, Семедо, Сантуш, Ленини, Г. Тавареш, Родригеш, Мендеш.

Египет: Эль-Шенави, Хани, Хегази, Абул-Фетух, Монем, Ашур, Аттия, Сайед, Фати, Мохамед, Мармуш.

На данный момент после двух сыгранных матчей группового этапа Кубка африканских наций Кабо Верде является лидером с шестью очками. Египет находится на втором месте с двумя очками.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.