Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Гана. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Переживаю лучший момент в карьере». Ферран Торрес — о текущей форме

«Переживаю лучший момент в карьере». Ферран Торрес — о текущей форме
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Барселоны» Ферран Торрес высказался о своей текущей игровой форме. По мнению футболиста, на данный момент он находится в наилучших кондициях.

«Мне кажется, я переживаю лучший момент в своей карьере. У меня появились моральная сила и уверенность в себе. Я осознал, что характер важнее всего.

Помимо этого, важно усердно работать на тренировках, показывать стабильно хороший уровень футбола. Дисциплина – это то, что отличает вас от остальных», — приводит слова Торреса Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Торрес выступает за «Барселону» с января 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за сине-гранатовых 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Материалы по теме
Ферран Торрес: в «Барселоне» серьёзные требования и много критики — нужно быть готовым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android