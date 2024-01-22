«Переживаю лучший момент в карьере». Ферран Торрес — о текущей форме

Форвард «Барселоны» Ферран Торрес высказался о своей текущей игровой форме. По мнению футболиста, на данный момент он находится в наилучших кондициях.

«Мне кажется, я переживаю лучший момент в своей карьере. У меня появились моральная сила и уверенность в себе. Я осознал, что характер важнее всего.

Помимо этого, важно усердно работать на тренировках, показывать стабильно хороший уровень футбола. Дисциплина – это то, что отличает вас от остальных», — приводит слова Торреса Marca.

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Торрес выступает за «Барселону» с января 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за сине-гранатовых 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.