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В возрасте 79 лет скончался лучший бомбардир сборной Италии Луиджи Рива

В возрасте 79 лет скончался лучший бомбардир сборной Италии Луиджи Рива
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Луиджи Рива, который является лучшим бомбардиром сборной Италии, скончался в возрасте 79 лет, сообщает Sky Tg24.

Напомним, ранее Рива из-за сердечного приступа потерял сознание у себя дома в Кальяри, а сыновья экс-игрока Никола и Мауро отвезли его в больницу, где спасти Луиджи не удалось.

Бывший итальянский футболист сыграл за национальную команду 42 матча во всех турнирах, где отметился 35 забитыми мячами, что является лучшим результатом в истории сборной. Рива в составе сборной Италии один раз выиграл чемпионат Европы в 1968 году.

При этом экс-футболист в свой карьере успел поиграть за итальянские «Легнано» и «Кальяри». В общей сложности Рива сыграл 374 матча во всех турнирах, где отметился 205 мячами и двумя голевыми передачами.

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