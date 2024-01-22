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Мележиков: хотел построить «Спартак» времён Романцева, который боятся и уважают на поле

Мележиков: хотел построить «Спартак» времён Романцева, который боятся и уважают на поле
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, какую ставил перед собой задачу во время работы в московском клубе.

«Главное сожаление по работе в «Спартаке»? Не сумел достичь основной цели — чемпионства? Чемпионство — разовая цель, я хотел построить стабильный и успешный «Спартак», который берёт чемпионства не эпизодически. Условно, сделать «Спартак» времён Романцева. «Спартак», который боятся и уважают на поле. Создать коллектив, где молодые уважают старших, а старшие, наоборот, поддерживают молодых. Где каждый умирает на поле друг за друга», — сказал Мележиков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, 20 июня 2023 года «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Евгений Мележиков, занимавший данный пост ранее, покинул «Спартак» по соглашению сторон. 50-летний специалист был генеральным директором «Спартака» с июня 2021 года. За время его работы московский клуб сумел выиграть Кубок России – 2021/2022.

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