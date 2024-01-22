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Источник: «Зенит» интересуется Фёдором Чаловым

Источник: «Зенит» интересуется Фёдором Чаловым
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Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов очень интересен «Зениту».

«Доходит слух, что Федя Чалов очень интересен «Зениту». И «Зенит» будет делать подход к трансферу игрока», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Соглашение Чалова с ЦСКА рассчитано до декабря 2024 года, а уже летом Фёдор может начать переговоры с любым другим клубом и согласовать контракт. В нынешнем сезоне россиянин сыграл за армейцев 26 матчей во всех турнирах, где отметился 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. При этом рыночная стоимость 25-летнего форварда, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР РПЛ ЦСКА находится на восьмом месте с 28 очками.

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