Кабо-Верде — Египет: Тавареш вывел кабовердианцев вперёд

Сегодня, 22 января, проходит матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Кабо-Верде и Египта. Команды играют на стадионе Феликс «Хопье-Боини» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск.

На 45+1-й минуте Гилсон Тавареш открыл счёт и вывел Кабо-Верде вперёд.

На данный момент после двух сыгранных матчей группового этапа Кубка африканских наций Кабо-Верде является лидером с шестью очками. Египет находится на втором месте с двумя очками.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.