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«Интер» обыграл «Наполи» и стал обладателем Суперкубка Италии

«Интер» обыграл «Наполи» и стал обладателем Суперкубка Италии
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Завершился финальный матч Суперкубка Италии, в котором встречались «Наполи» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Интер» обыграл «Наполи» со счётом 1:0.

Первый тайм прошёл без голов. Вторая половина встречи шла по похожему сценарию, но в самой концовке матча, на 90+1-й минуте, Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче и вывел «Интер» вперёд, принеся команде трофей.

Суперкубок Италии . Финал
22 января 2024, понедельник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 90+1'    
Удаления: Симеоне – 60' / нет

Таким образом, «Интер» стал обладателем Суперкубка Италии в текущем розыгрыше турнира. На пути к финалу Суперкубка Италии «Наполи» встретился с «Фиорентиной», одержав разгромную победу со счётом 3:0. «Интер» же во втором полуфинале сыграл с «Лацио», обыграв римский клуб также со счётом 3:0.

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