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Евгений Мележиков: «Спартак-2» никому не был нужен со спортивной точки зрения

Евгений Мележиков: «Спартак-2» никому не был нужен со спортивной точки зрения
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что вторая команда системы красно-белых никому не была нужна со спортивной точки зрения.

«Если смотреть в год, то сумма небольшая, если шире — то набегает. Для меня этот вопрос был пограничным. С одной стороны, понимал, что работающая в «Спартаке» система — не система, которая активно развивается, а болото, которое может дать, а может не дать (игрока. Прим. — «Чемпионата»). Да, даёт определённую практику и рост футболистам…

Раньше у нас в «Спартаке» академия работала по остаточному принципу, расходы на неё с каждым годом сокращались. У нас не были укомплектованы медицинские штабы, не хватало тренеров. Один тренер мог работать с тремя возрастами. Я уже не говорю про систему инфраструктуры, проживания, питания, агентов, потому что на них тоже были жалобы. Слаженной системы, как в «Краснодаре», не было.

В комплексе большую роль играли и 300 млн рублей. Когда ты сокращаешь бюджет в несколько раз, когда стоит вопрос об основе. Это окупается, потому что академия стабильно выдаёт игроков? «Краснодар» недавно продлил воспитанника, твёрдого игрока основы Сафонова. Кто у нас из таких? Максименко, Литвинов, Денисов, Игнатов, возможно, но не поймёшь, они в старте или в запасе.

Лука, насколько я видел, вдолгую не был готов к глубокой работе со «Спартаком-2». «Двойка» никому на тот момент не была нужна с точки зрения спортивного блока», — сказал Мележиков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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