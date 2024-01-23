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Евгений Ловчев назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне

Евгений Ловчев назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне
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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, какая команда, по его мнению, станет чемпионом Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

«Спартаковские обидятся, но на сегодняшний день «Зенит» — наша лучшая команда. (Президент «Краснодара» Сергей) Галицкий добился, что клуб борется за золото, честь и хвала ему и тренеру (Владимиру) Ивичу, но у меня нет сомнений, что «Зенит» будет чемпионом. «Зенит» сильнее. Они опустили планку. Когда ушёл Малком, сразу стало что‑то не то. Сейчас вернется всё на круги своя», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги лидирует «Краснодар». «Быки» набрали 38 очков по итогам 18 матчей и стали зимним чемпионом РПЛ. «Зенит» располагается на второй строчке. В активе сине-бело-голубых 36 очков за аналогичное количество игр. Замыкает тройку московское «Динамо» Марцела Лички, у которого 32 очка. «Спартак» занимает пятое место, в активе красно-белых 30 очков за 18 матчей.

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