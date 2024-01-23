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«Брайтон» поделил очки с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ

«Брайтон» поделил очки с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ
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Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Вулверхэмптоном». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Брайтону» не удалось переиграть своего соперника — 0:0.

Команды усердно пытались поразить ворота друг друга, однако за 90 минут игры им это не удалось. «Брайтон» по ожидаемым голам (xG) набрал коэффициент 1,39, в то время как «Вулверхэмптон» наиграл на 1,59. Ближе к забитому мячу были «волки». В самом начале второго тайма форвард Матеус Кунья имел несколько хороших возможностей для взятия ворот, но не сумел ими воспользоваться.

В данный момент «Брайтон» находится на седьмой строчке чемпионата Англии по футболу, набрав 32 очка за 21 тур. «Вулверхэмптон», в свою очередь, располагается на 11-й позиции с 29 очками после 21 встречи.

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
22 января 2024, понедельник. 22:45 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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