Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Акинфеев заказал на товарищеский матч ЦСКА шаурму для команды

Игорь Акинфеев заказал на товарищеский матч ЦСКА шаурму для команды
Комментарии

Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заказал на товарищеский матч с оманским «Сохаром» (4:1) шаурму для команды.

«Реально ли я заказал шаурму для всей команды? Да, но хотел 15 штук, однако Эдуард Николаевич (Безуглов, главный врач ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») сказал, что можно только 10, и при этом четыре острые сам съел. Это чтобы было приятнее матч смотреть», — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба.

Игорь Акинфеев не участвовал в этом товарищеском матче, вместо него на воротах сыграли Владислав Тороп и Егор Бесаев. Также забитыми мячами за красно-синих отметились дважды Иван Обляков и один раз забил Антон Заболотный. При этом ещё один мяч был забит игроками оманской команды в свои ворота после прострела Облякова.

Материалы по теме
ЦСКА разгромил оманский «Сохар» со счётом 4:1 в первом товарищеском матче на сборах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android