Игорь Акинфеев заказал на товарищеский матч ЦСКА шаурму для команды

Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заказал на товарищеский матч с оманским «Сохаром» (4:1) шаурму для команды.

«Реально ли я заказал шаурму для всей команды? Да, но хотел 15 штук, однако Эдуард Николаевич (Безуглов, главный врач ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») сказал, что можно только 10, и при этом четыре острые сам съел. Это чтобы было приятнее матч смотреть», — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба.

Игорь Акинфеев не участвовал в этом товарищеском матче, вместо него на воротах сыграли Владислав Тороп и Егор Бесаев. Также забитыми мячами за красно-синих отметились дважды Иван Обляков и один раз забил Антон Заболотный. При этом ещё один мяч был забит игроками оманской команды в свои ворота после прострела Облякова.