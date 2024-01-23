Стало известно, о чём говорили судьи скандального матча «Реала» с «Альмерией»

Стало известно, о чём говорили судьи скандального матча 21-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Альмерией» в спорных эпизодах встречи, в том числе появились и слова главного арбитра матча Франсиско Хосе Эрнандеса Маэсо. Напомним, «Реал» вырвал победу у «Альмерии» со счётом 3:2, отыгравшись с 0:2.

Пенальти в ворота «Альмерии»:

Арбитр VAR: «Я рекомендую вам (главному арбитру встречи Маэсо. — Прим. «Чемпионата») посмотреть повтор, чтобы вы могли оценить возможный пенальти из-за игры рукой защитника «Альмерии».

Главный арбитр: «Хорошо, я посмотрю… Совершенно точно это пенальти. Игрок мадридцев пытается забить, но мяч попадает в руку, защитник «Альмерии» мешает забить гол. Я собираюсь назначить пенальти без карточки».

Гол Винисиуса:

Арбитр VAR: «Я рекомендую просмотреть эпизод дополнительно, чтобы вы могли оценить, была ли тут игра рукой. Мяч попадает Винисиусу в правое плечо, как по мне. Мяч попадает ему в плечо. Оцениваем возможный фол в атаке».

Главный арбитр: «Я согласен с вами, мяч попал в плечо. Дайте мне ещё один кадр. Отлично, он бьёт по мячу плечом, это правильный гол. Я собираюсь засчитать гол, фола нет».

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Напомним, по ходу встречи возникли три спорных эпизода, разрешившихся не в пользу «Альмерии», для вынесения решения по которым главный арбитр встречи Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо прибегал к помощи видеоповтора. Сначала судья принял решение поставить пенальти в ворота «Альмерии» на 56-й минуте встречи, который в итоге реализовал Джуд Беллингем. После этого Маэсо решил отменить гол «Альмерии» в ворота «Реала» на 62-й минуте матча. Затем арбитр вновь принял решение в пользу «Реала», засчитав гол Винисиуса на 67-й минуте после просмотра видеоповтора. Благодаря в том числе решениям арбитра «Реал» смог сравнять счёт в матче, отыгравшись с 0:2.