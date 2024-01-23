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Гранада — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Атлетико» одолел «Гранаду» и вернулся в зону Лиги чемпионов

«Атлетико» одолел «Гранаду» и вернулся в зону Лиги чемпионов
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Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги между «Гранадой» и мадридским «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде (Испания). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Атлетико» удалось добыть важную победу — 1:0.

Три очка мадридцам принёс точный удар нападающего Альваро Мораты на 54-й минуте. Испанец отличился с передачи Антуана Гризманна.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В данный момент «Атлетико» находится на четвёртой строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 41 очко в 20 проведённых матчах. «Гранада», в свою очередь, располагается на предпоследней, 19-й позиции, имея в активе лишь 11 очков.

Испания - Примера . 21-й тур
22 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Мората – 54'    
Турнирная таблица Ла Лига - 2023/2024
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