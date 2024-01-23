Клубное телевидение «Реала»: более 600 матчей Хави за «Барсу» находятся под подозрением

На клубном телевидении «Реала» высказались о словах главного тренера «Барселоны» Хави, который остался недоволен судейством в матчах с участием мадридского клуба.

«На протяжении 20 лет «Барселона» платила второму человеку среди судей. Более 600 игр с Хави в качестве игрока «Барселоны» находятся под подозрением. Мы этого не говорим, в этом обвиняют клуб. Всё то время, что Хави был игроком «Барселоны, некоторые игроки и судьи платили сыну второго человека среди судей.

«Реал» отнёсся к этому делу с уважением, но судья, по его собственным словам, считает глупым, что «Барселона» заплатила эту сумму в обмен ни на что», — приводит слова клубного телевидения AS.

Напомним, ранее «Барселоне» было предъявлено официальное обвинение в даче взятки по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.

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