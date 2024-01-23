Индзаги прокомментировал победу «Интера» в финале Суперкубка Италии с «Наполи»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу команды в финале Суперкубка Италии с «Наполи» (1:0).

«Поздравляю «Наполи», они провели отличный матч. Они очень хорошо защищались в составе 10 человек, сражались как львы. Я поздравляю своих ребят, это было что-то новое для всех — сыграть полуфинал всего 60 часов назад. Мы очень хорошо защищались и могли выйти вперёд раньше.

Я доволен за ребят, за болельщиков, за клуб, они все эти три года, даже несмотря на трудности, всегда были рядом. Но самое главное – это преданность болельщиков», — приводит слова Индзаги журналист Дэнил Мари в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на стадии полуфинала «Интер» разгромил «Лацио» со счётом 3:0.

«Интер» обыграл «Наполи» и стал обладателем Суперкубка Италии: