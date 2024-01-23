Дзюба: я центрального защитника спокойно сыграю. У меня был опыт, действовал великолепно

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, что легко может сыграть на позиции защитника.

«Я центрального защитника спокойно сыграю. У меня был опыт. Мы с «Зенитом» играли с кем‑то, последние минут 15 я играл. Скажу, играл великолепно, я раздавал. Я ещё нападающего перекинул, одним касанием подкинул, другим его перебросил. Мне Сергей Семак тогда сказал: «Не дурачься», — сказал Дзюба клубному телевидению «Локомотива».

Напомним, Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. Контрактное соглашение россиянина с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 3 млн.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 4 гола и 2 результативные передачи.

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