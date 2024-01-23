Роберт Левандовски: уверен, «Барселона» что-нибудь выиграет в этом сезоне

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оценил перспективы каталонской команды в текущем сезоне.

«Забивать голы никогда не бывает легко. Я играю в команде, в которой очень много молодых игроков. Я чувствую себя отлично в «Барселоне». В прошлом году мы выиграли Ла Лигу и Суперкубок, а я стал лучшим бомбардиром чемпионата. Этот сезон также очень важен, нам необходимы победы. Уверен, мы что-нибудь выиграем в этой кампании», – приводит слова Левандовски Mundo Deportivo.

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После 20 туров «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 44 очка. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на восемь очков.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 12 голов и пять результативных передач. Ранее Левандовски выступал в мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

Реакция команды из 3-го дивизиона на попадание на «Барселону»: